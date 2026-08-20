POSCHIAVO (GR)
Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail
Ferito a una gamba il centauro, un 51enne.
Polizia cantonale grigionese
Fonte Polizia cantonale grigionese
Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail
Ferito a una gamba il centauro, un 51enne.
POSCHIAVO (GR) - Mercoledì, sulla strada del Bernina, un motociclista è caduto mentre percorreva una curva, riportando ferite a una gamba.
Verso le 12 il 51enne stava viaggiando sulla strada principale H29 in discesa, proveniente dall’Ospizio Bernina e diretto verso Poschiavo. Poco sopra il valico di frontiera di La Motta, nell’affrontare una curva convergente a sinistra, ha perso il controllo della motocicletta, cadendo e urtando il guardrail sul lato destro della carreggiata.
Il motociclista ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato dal Servizio ambulanza di Poschiavo all’ospedale di Samedan. La Polizia cantonale dei Grigioni sta accertando le cause dell’incidente.
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