Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail

Verso le 12 il 51enne stava viaggiando sulla strada principale H29 in discesa, proveniente dall’Ospizio Bernina e diretto verso Poschiavo. Poco sopra il valico di frontiera di La Motta, nell’affrontare una curva convergente a sinistra, ha perso il controllo della motocicletta, cadendo e urtando il guardrail sul lato destro della carreggiata.

Il motociclista ha riportato ferite a una gamba ed è stato trasportato dal Servizio ambulanza di Poschiavo all’ospedale di Samedan. La Polizia cantonale dei Grigioni sta accertando le cause dell’incidente.