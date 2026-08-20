Nuove leve per i pompieri ticinesi: aperto il reclutamento dei volontari
Focus su giovani tra i 18 e i 40 anni per garantire il ricambio generazionale nei Corpi pompieri cantonali.
BELLINZONA - La Federazione Pompieri Ticino (FPT) ha lanciato la nuova campagna cantonale per il reclutamento di pompieri volontari, coinvolgendo i Corpi urbani e di montagna aderenti all’iniziativa. Quest’anno l’attenzione è rivolta soprattutto a donne e uomini tra i 18 e i 40 anni, una fascia d’età strategica per garantire ai Corpi un ricambio generazionale e la possibilità di investire nella formazione di persone che possano rimanere operative per uno o due decenni.
La campagna resta tuttavia aperta anche a candidati di età superiore: il servizio come pompiere volontario è permesso per legge fino ai 60 anni. Motivazione, disponibilità, condizioni personali e prospettiva di permanenza vengono valutate con buonsenso, considerando le esigenze dei singoli Corpi e le caratteristiche di ogni candidato.
«Diventare pompiere volontario - spiega un comunicato - non solo significa contribuire concretamente alla sicurezza della propria comunità, ma rappresenta anche un’importante occasione di crescita personale».
Attraverso formazione, esercitazioni e attività sul campo si acquisiscono manualità, conoscenze tecniche, capacità di riconoscere pericoli, prevenire incidenti e affrontare nel dovuto modo situazioni di emergenza. «Si impara a reagire agli imprevisti, lavorare in squadra e intervenire in situazioni nelle quali le competenze acquisite possono fare una reale differenza, fino a contribuire a salvare una vita».
«Vogliamo guardare al futuro dei nostri Corpi», Nelson Ortelli coordinatore campagna Reclutamento Pompieri Volontari. «Formare un pompiere richiede tempo e risorse e, inserendo nuove leve più giovani, possiamo costruire competenze ed esperienza che rimangano a disposizione della comunità per uno o anche due decenni. Il ricambio generazionale è essenziale per mantenere efficiente il sistema nel lungo periodo».
Serata informativa
La serata informativa cantonale permetterà agli interessati di entrare nelle caserme dei Corpi aderenti alla campagna, incontrare i pompieri attivi e conoscere da vicino attività, impegno richiesto, percorso di selezione e formazione.
Data: martedì, 1 settembre 2026
Ora: 20.00
Luoghi: caserme dei Corpi pompieri aderenti
Tutte le informazioni, i requisiti e gli indirizzi delle caserme partecipanti sono disponibili su DiventaPompiere.ch.
Selezione e formazione
Il percorso di selezione si articola in più passaggi.La prima fase si svolgerà sabato 17 ottobre 2026 presso il Centro Sportivo di Tenero (iscrizione su www.diventapompiere.ch), con una giornata di prove volte a valutare l’idoneità e la predisposizione dei candidati all’attività di pompiere volontario.
Coloro che supereranno questa prima fase saranno successivamente sottoposti ai previstiaccertamenti medici. Il percorso di selezione si concluderà quindi con uncolloquio con il Comandante del Corpo pompieri di riferimento, prima dell’eventuale incorporazione.
Le nuove leve selezionate accederanno infine alla formazione di base, che fornirà le competenze necessarie per prepararsi all’entrata in servizio operativo nel proprio Corpo.