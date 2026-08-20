Nuove leve per i pompieri ticinesi: aperto il reclutamento dei volontari

BELLINZONA - La Federazione Pompieri Ticino (FPT) ha lanciato la nuova campagna cantonale per il reclutamento di pompieri volontari, coinvolgendo i Corpi urbani e di montagna aderenti all’iniziativa. Quest’anno l’attenzione è rivolta soprattutto a donne e uomini tra i 18 e i 40 anni, una fascia d’età strategica per garantire ai Corpi un ricambio generazionale e la possibilità di investire nella formazione di persone che possano rimanere operative per uno o due decenni.