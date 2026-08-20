Oltre 1,2 milioni per la stazione di sollevamento delle acque meteoriche ad Arbedo-Castione
L’intervento si inserisce nell’ambito della realizzazione del Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario (NSIF) delle FFS.
BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha presentato al Gran Consiglio la richiesta di un credito di 1'245'427 franchi per finanziare l’adeguamento della stazione di sollevamento delle acque meteoriche nel comparto industriale J1 di Arbedo-Castione.
L’intervento si inserisce nell’ambito della realizzazione del Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario (NSIF) delle FFS e risponde alla necessità di adeguare il sistema di smaltimento delle acque meteoriche alla nuova configurazione dell’area. Il progetto prevede il potenziamento dell’impianto esistente attraverso il raddoppio della struttura, così da garantire una capacità di smaltimento adeguata anche in condizioni critiche.
Le opere sono state realizzate in coordinamento con il cantiere NSIF, grazie alla collaborazione tra Comune, Cantone e FFS. Il contributo cantonale copre il 30% dei costi riconosciuti.
L’intervento rafforza la sicurezza idraulica della zona industriale e migliora la gestione delle acque meteoriche, contribuendo alla protezione del territorio e delle infrastrutture.