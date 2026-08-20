«Quando affidiamo un figlio alla scuola dobbiamo poterci fidare»

E se sul caso specifico «occorre essere chiari e rispettosi del principio della presunzione d’innocenza», lasciando che sia la magistratura a fare il suo lavoro, ci sono interrogativi che «vanno oltre il procedimento penale e che riguardano direttamente il funzionamento della nostra scuola e la capacità dello Stato di proteggere chi le viene affidato», scrive il deputato leghista, sottolineando di scrive «prima di tutto come padre».

«Alla luce delle nuove informazioni emerse ─ si legge nell'atto parlamentare ─ appare quindi necessario ricostruire quanto accaduto negli ultimi mesi» e «verificare cosa fosse eventualmente noto negli anni precedenti, a chi e quali decisioni siano state prese». Da qui le numerose domande che Tonini pone al Consiglio di Stato, chiedendo di chiarire se effettivamente il docente in questione era già stato segnalato e, in caso affermativo, di indicare tempi e natura delle segnalazioni formulate.