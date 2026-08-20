Cerca e trova immobili
Segnalaci
LUGANO

Un fiume sull'A2

Le forti piogge hanno causato gravi disagi e allagamenti nel tratto autostradale, con auto bloccate e traffico in tilt.
Un fiume sull'A2
Un fiume sull'A2
lettore
Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi
CANTONE
3 ore
11
21

Primi danni, ma il grosso è atteso per oggi

di Cronaca Ticino
Un fiume sull'A2
Le forti piogge hanno causato gravi disagi e allagamenti nel tratto autostradale, con auto bloccate e traffico in tilt.

LUGANO - Dopo la caduta degli alberi, ora si registra anche l’allagamento dell’autostrada. Il tratto coinvolto è quello del cantiere nella zona del Luganese.

Sia in direzione nord che in direzione sud, probabilmente proprio a causa dei lavori, la pioggia ha trasferito sul manto stradale dell'A2 una miscela di acqua e terra che in particolare nel tratto verso sud, sta causando grossi disagi con auto bloccate e la strada completamente allagata.

Il TCS ha diramato un alert segnalando problemi di traffico e rischio di aquaplaning.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
a2allagamentoallertaautostradadisagilavori stradaliluganesemaltempopioggiatraffico
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali
LIVE
MELIDE
22 ore

Donna morta nel lago, era la stessa che aveva postato le telefonate con Zali

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5
44

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man
LIVE
ISOLA DI MAN
18 ore
26

Tragico incidente: ticinese muore in gara sull’Isola di Man

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista
LIVE
MELIDE
17 ore

Trovata morta nel Ceresio: era una grande animalista

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
2 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
1 gior
103
190

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi
LIVE
CANTONE/ITALIA
22 ore
15

Sardegna, bellinzonese muore in spiaggia: è l'artista Nando Snozzi

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
2 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
1 gior

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
3 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
2 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
45
149

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
1 gior
34

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?
LIVE
CANTONE
19 ore
4
23

Lago Maggiore, il fondo è stato toccato?

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
1 gior
38
91

La civiltà resta... in garage

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
3 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
1 gior
80

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali
LIVE
CANTONE
18 ore
4
40

È sempre allerta: prima per la canicola, ora per i temporali

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
3 gior
179
203

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
1 gior

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
1 gior
180

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
3 gior
17
56

Divorzio al veleno al camping Riarena

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
2 gior
5
5

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
2 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4
LIVE
CANTONE
14 ore
1
27

Temporali sul Ticino, scattata l'allerta 4

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
2 gior
8
56

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
2 gior
10
32

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali
LIVE
CONFINE
23 ore
14
33

Auto ticinese travolge donna sulle strisce pedonali

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
2 gior
15
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Quante auto in fiamme... o no?

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
3 gior
45

Cavallo precipita da un ponte

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
3 gior
49

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
1 gior
15
30

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
2 gior
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
3 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
2 gior
149
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
1 gior
113
276

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
1 gior
7
13

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
1 gior
5
42

Caso Zali, «versioni che non concordano»

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
3 gior
3
12

Al fiume per rischiare di morire

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
1 gior
1
7

«Sono dannatamente divorziato»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
22

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
2 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
2 gior
36
51

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»
LIVE
TENNIS
1 gior
30
55

Kyrgios positivo alla cocaina e sospeso: «Errore gravissimo»

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
20

«Embolo potrebbe rifarsi la verginità»

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
3 gior
22
69

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
2 gior
9

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

ULTIME NOTIZIE TICINO
Caso Maidan: «Sette mesi dopo, il ricorso resta senza risposta»
LIVE
CANTONE
50 min
2

Caso Maidan: «Sette mesi dopo, il ricorso resta senza risposta»

Marchesi lascia il volante a Chiesa
LIVE
CANTONE
1 ora
9

Marchesi lascia il volante a Chiesa

Sarà Tiziana Zaninelli la nuova rettrice del Papio
LIVE
ASCONA
1 ora
6

Sarà Tiziana Zaninelli la nuova rettrice del Papio

«Quando affidiamo un figlio alla scuola dobbiamo poterci fidare»
LIVE
CANTONE
2 ore
9
11

«Quando affidiamo un figlio alla scuola dobbiamo poterci fidare»

Oltre 1,2 milioni per la stazione di sollevamento delle acque meteoriche ad Arbedo-Castione
LIVE
CANTONE
2 ore
1

Oltre 1,2 milioni per la stazione di sollevamento delle acque meteoriche ad Arbedo-Castione

Nove nuovi ottici in Ticino
LIVE
CANTONE
2 ore
1

Nove nuovi ottici in Ticino

Docente in carcere: «Servono spazi di segnalazione esterni»
LIVE
CANTONE
3 ore
9

Docente in carcere: «Servono spazi di segnalazione esterni»

Nuove leve per i pompieri ticinesi: aperto il reclutamento dei volontari
LIVE
CANTONE
3 ore
1

Nuove leve per i pompieri ticinesi: aperto il reclutamento dei volontari

Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail
LIVE
POSCHIAVO (GR)
3 ore

Perde il controllo della moto e finisce contro il guardrail

«Stasera disertate la partita del Lugano»
LIVE
LUGANO
3 ore
53
193

«Stasera disertate la partita del Lugano»