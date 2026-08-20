LUGANO
Un fiume sull'A2
Le forti piogge hanno causato gravi disagi e allagamenti nel tratto autostradale, con auto bloccate e traffico in tilt.
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Un fiume sull'A2
Le forti piogge hanno causato gravi disagi e allagamenti nel tratto autostradale, con auto bloccate e traffico in tilt.
Un fiume sull'A2
Le forti piogge hanno causato gravi disagi e allagamenti nel tratto autostradale, con auto bloccate e traffico in tilt.
LUGANO - Dopo la caduta degli alberi, ora si registra anche l’allagamento dell’autostrada. Il tratto coinvolto è quello del cantiere nella zona del Luganese.
Sia in direzione nord che in direzione sud, probabilmente proprio a causa dei lavori, la pioggia ha trasferito sul manto stradale dell'A2 una miscela di acqua e terra che in particolare nel tratto verso sud, sta causando grossi disagi con auto bloccate e la strada completamente allagata.
Il TCS ha diramato un alert segnalando problemi di traffico e rischio di aquaplaning.
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