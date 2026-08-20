Un fiume sull'A2

Sia in direzione nord che in direzione sud, probabilmente proprio a causa dei lavori, la pioggia ha trasferito sul manto stradale dell'A2 una miscela di acqua e terra che in particolare nel tratto verso sud, sta causando grossi disagi con auto bloccate e la strada completamente allagata.

Il TCS ha diramato un alert segnalando problemi di traffico e rischio di aquaplaning.