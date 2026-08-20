«Stasera disertate la partita del Lugano»

LUGANO - I Verdi del Ticino esprimono il proprio dissenso sullo svolgimento della partita di Conference League tra FC Lugano e Maccabi Tel Aviv, in programma questa sera all'AIL Arena di Lugano, e invitano il pubblico a disertare lo stadio come gesto di distanziamento dalle politiche del Governo israeliano che, secondo il partito, sarebbero condivise dal club israeliano e dalla sua tifoseria.