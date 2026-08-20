Un giorno dopo il ticinese Mauro Poncini, muore anche un padre di quattro figli

ISOLA DI MAN - Il pilota ticinese Mauro Poncini ha perso la vita martedì sera durante le qualifiche del «Manx Grand Prix», sull'Isola di Man. Il motociclista è entrato in collisione con un altro pilota, che ha riportato solo lievi ferite. «Con profondo dolore si conferma che un partecipante ha subito ferite mortali», hanno scritto gli organizzatori in un comunicato.