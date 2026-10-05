Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"

Mentre era sotto 7-5, 5-3, 15-15 contro l’ex n. 1 mondiale, in un gesto di stizza, il russo ha rispedito verso gli spettatori seduti dietro di lui una pallina che aveva rimbalzato contro i pannelli pubblicitari in fondo al campo.

Pochi istanti dopo, il giudice di sedia gli ha comunicato la squalifica, convalidando così il passaggio di Djokovic all'ultimo atto. Martedì, il 39enne tenterà così di conquistare il 102esimo titolo della sua carriera, contro l’australiano Alex De Minaur (9).