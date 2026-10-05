Medvedev ferisce uno spettatore e viene squalificato, Djokovic "ringrazia"
Sotto nel punteggio contro Novak Djokovic, il russo non è riuscito a controllare i nervi ed è stato squalificato nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino.
DANIIL MEDVEDEV DISQUALIFIED FOR HITTING A SPECTATOR WITH A BALL 🚨 NOVAK DJOKOVIC INTO THE BEIJING FINAL. https://t.co/pdkl3nTF3d— Kalshi Tennis (@KalshiTen) October 5, 2026
PECHINO - Il serbo Novak Djokovic (Atp 11) si è qualificato per la finale del torneo di Pechino dopo la squalifica del suo avversario Daniil Medvedev (5) alla fine del secondo set, al termine di un incontro fino a quel momento di altissimo livello.
Mentre era sotto 7-5, 5-3, 15-15 contro l’ex n. 1 mondiale, in un gesto di stizza, il russo ha rispedito verso gli spettatori seduti dietro di lui una pallina che aveva rimbalzato contro i pannelli pubblicitari in fondo al campo.
Pochi istanti dopo, il giudice di sedia gli ha comunicato la squalifica, convalidando così il passaggio di Djokovic all'ultimo atto. Martedì, il 39enne tenterà così di conquistare il 102esimo titolo della sua carriera, contro l’australiano Alex De Minaur (9).