Yakin chiede più protezione per Manzambi: «Gli arbitri devono tutelarlo»

Secondo Yakin, proprio queste caratteristiche hanno permesso al nuovo giocatore dell'Aston Villa di raggiungere il suo attuale livello. «Sono queste azioni che entusiasmano i tifosi e noi stessi. E, inoltre, è un vero uomo squadra». Il selezionatore ha comunque ricordato che Manzambi «è ancora giovane e deve progredire» e, soprattutto, non deve lasciarsi provocare.