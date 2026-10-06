Sinner chiude anzitempo la sua stagione

«Ciao a tutti, insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Le finali di Torino mi hanno dato emozioni incredibili, ma devo anche pensare al futuro della mia carriera. Tornerò quando sarò al 100%».

L'ultima partita di Sinner risale al 12 luglio nella finale Wimbledon, match nel quale aveva trionfato battendo Zverev in quattro set. Proprio il tedesco ha dunque campo libero per conquistare per la prima volta la posizione di numero 1 mondiale. Il tedesco conta 1'280 punti in meno dell’italiano, che ne avrebbe avuti 3'000 da difendere fino alla fine della stagione.