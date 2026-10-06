Mitell guarda avanti

La scorsa settimana avete giocato contro Langnau, Rapperswil e Ajoie, squadre che sulla carta avrebbero dovuto trovarsi nella seconda metà della classifica, anche se ora due di loro non lo sono. Adesso affrontate Losanna e Zurigo, considerate invece tra le migliori del campionato. Pensi che questo diverso tipo di sfida possa aiutare il gruppo a essere più concentrato e preciso nelle prossime partite? «Sulla carta è una cosa. E penso che, sempre sulla carta, in quelle tre partite abbiamo giocato abbastanza bene da poterle vincere tutte e tre, ma non lo abbiamo fatto. Nel complesso il campionato è molto equilibrato. Per classifica, valore della squadra e budget siamo più o meno in mezzo, attorno al sesto, settimo, ottavo posto. Possiamo battere chiunque in qualsiasi serata e possiamo perdere contro qualsiasi squadra in qualsiasi serata. Per noi si tratta quindi di tornare alle basi e concentrarci sul nostro gioco. Sappiamo che quando giochiamo a modo nostro siamo una buona squadra e possiamo battere chiunque. Dobbiamo concentrarci su questo. E non penso che concentrazione, spirito di squadra o livello di combattività siano stati un grosso problema in quelle tre partite. E non mi aspetto che lo siano domani».

Presente alla conferenza stampa anche l'attaccante Marco Zanetti: «Evidentemente anche per me sono state delle brutte sconfitte. Perdere così alla fine, una volta contro il Langnau e adesso ancora contro l'Ajoie, sicuramente fa male. Però adesso pensiamo subito alla prossima partita di domani e cerchiamo di stare uniti come squadra, tornare alle cose che siamo bravi a fare, aggiustarne alcune, reagire subito e portare a casa una vittoria importante».