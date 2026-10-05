Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card

Hirscher sembra ora pronto a riprovarci. Questa settimana ha pubblicato su Instagram alcune immagini degli allenamenti autunnali a Ushuaia, in Argentina. «Fantastico essere qui, tornare sulla neve e fare qualche buona giornata di allenamento», ha scritto. La nuova stagione di Coppa del Mondo prenderà il via, come da tradizione, sul ghiacciaio di Sölden, con una gara in programma il 25 ottobre.

La FIS ha riservato una wild card anche a Lindsey Vonn. La 41enne statunitense, reduce dalla brutta caduta ai Giochi invernali di Milano-Cortina e da numerose operazioni a ginocchio e gamba, non ha tuttavia manifestato di recente l'intenzione di tentare un nuovo ritorno in Coppa del Mondo.