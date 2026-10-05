Hirscher può riprovarci: la FIS gli concede una wild card
Anche Lindsey Vonn ne avrebbe diritto, ma al momento la campionessa americana non sa ancora se tornerà a gareggiare.
SCI ALPINI - Marcel Hirscher potrà partecipare anche nella nuova stagione alla Coppa del Mondo di sci alpino grazie a una wild card. Il Consiglio della Federazione internazionale di sci e snowboard (FIS) ha confermato che il 37enne potrà partire con il numero 31, senza dover ripartire dalle gare di livello inferiore o dalle ultime posizioni della sequenza di partenza.
L'austriaco, che gareggerà per i Paesi Bassi, punta a tornare in Coppa del Mondo dopo quasi due anni di stop per infortunio. L'otto volte vincitore della classifica generale aveva già tentato il rientro nel 2024, dopo il cambio di nazionalità e grazie a una wild card. Dopo appena tre gare, però, si era rotto il legamento crociato in allenamento, perdendo quella stagione e il successivo inverno olimpico.
Hirscher sembra ora pronto a riprovarci. Questa settimana ha pubblicato su Instagram alcune immagini degli allenamenti autunnali a Ushuaia, in Argentina. «Fantastico essere qui, tornare sulla neve e fare qualche buona giornata di allenamento», ha scritto. La nuova stagione di Coppa del Mondo prenderà il via, come da tradizione, sul ghiacciaio di Sölden, con una gara in programma il 25 ottobre.
La FIS ha riservato una wild card anche a Lindsey Vonn. La 41enne statunitense, reduce dalla brutta caduta ai Giochi invernali di Milano-Cortina e da numerose operazioni a ginocchio e gamba, non ha tuttavia manifestato di recente l'intenzione di tentare un nuovo ritorno in Coppa del Mondo.