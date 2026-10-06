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Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena

La partita di venerdì 13 novembre contro il Langnau costituirà l’ormai abituale Charity Game
Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena
TiPress
Fonte HCL
elaborata da Redazione
Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena
La partita di venerdì 13 novembre contro il Langnau costituirà l’ormai abituale Charity Game
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - L’Hockey Club Lugano comunica che a partire dalle ore 12.00 di oggi, martedì 6 ottobre 2026, è aperta la vendita per le seguenti partite casalinghe della Regular Season 2026/27:

    • venerdì 16 ottobre 2026, ore 19.45: Lugano-Davos
    • venerdì 23 ottobre 2026, ore 19.45: Lugano-Kloten
    • giovedì 29 ottobre 2026, ore 20.00: Lugano-Losanna
    • mercoledì 11 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Berna
    • venerdì 13 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Langnau Tigers
    • venerdì 20 novembre 2026: ore 19.45: Lugano-Ajoie

La partita di venerdì 13 novembre 2026 contro i Langnau Tigers costituirà l’ormai abituale Charity Game che l’HCL organizza nel corso di ogni stagione. Partner di quest’anno sarà la Fondazione Make-A-Wish che, da oltre 45 anni, mobilita le comunità per realizzare i sogni dei bambini gravemente malati. Per l’occasione le ragazze e i ragazzi sotto i 13 anni potranno ottenere sul sito hclugano.com/tickets un biglietto omaggio. Maggiori informazioni sulle azioni legate al Charity Game seguiranno nelle prossime settimane.

Per le partite del 29 ottobre 2026 contro il Losanna e dell’11 novembre 2026 contro il Berna è attiva la promozione Student Night con la possibilità per tutti gli studenti di acquistare, con un codice promozionale visibile unicamente online all’indirizzo hclugano.com/tickets per soli cinque franchi un biglietto di tribuna (settore N a ovest).

L’HCL ricorda inoltre che prosegue con successo la campagna “Lugano è Hockey, il tuo quartiere in pista” che ha l’obiettivo di portare l’hockey su ghiaccio nei quartieri della Città di Lugano. Maggiori informazioni su come ricevere i biglietti in omaggio di partita in partita per gli abitanti dei diversi quartieri su https://www.hclugano.ch/il_tuo_quartiere_pista.asp

I biglietti delle partite alla Cornèr Arena sono acquistabili sul sito hclugano.com/tickets, presso i punti vendita esterni di Ticketcorner visibili al link hclugano.com/punti-vendita oppure negli orari d’apertura presso il Segretariato HCL in Via Maraini 15 A Pregassona, visibili al link hclugano.ch/contatti.php.

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