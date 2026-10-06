Aperta la vendita per le prossime sei partite alla Cornèr Arena
La partita di venerdì 13 novembre contro il Langnau costituirà l’ormai abituale Charity Game
LUGANO - L’Hockey Club Lugano comunica che a partire dalle ore 12.00 di oggi, martedì 6 ottobre 2026, è aperta la vendita per le seguenti partite casalinghe della Regular Season 2026/27:
- venerdì 16 ottobre 2026, ore 19.45: Lugano-Davos
- venerdì 23 ottobre 2026, ore 19.45: Lugano-Kloten
- giovedì 29 ottobre 2026, ore 20.00: Lugano-Losanna
- mercoledì 11 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Berna
- venerdì 13 novembre 2026, ore 19.45: Lugano-Langnau Tigers
- venerdì 20 novembre 2026: ore 19.45: Lugano-Ajoie
La partita di venerdì 13 novembre 2026 contro i Langnau Tigers costituirà l’ormai abituale Charity Game che l’HCL organizza nel corso di ogni stagione. Partner di quest’anno sarà la Fondazione Make-A-Wish che, da oltre 45 anni, mobilita le comunità per realizzare i sogni dei bambini gravemente malati. Per l’occasione le ragazze e i ragazzi sotto i 13 anni potranno ottenere sul sito hclugano.com/tickets un biglietto omaggio. Maggiori informazioni sulle azioni legate al Charity Game seguiranno nelle prossime settimane.
Per le partite del 29 ottobre 2026 contro il Losanna e dell’11 novembre 2026 contro il Berna è attiva la promozione Student Night con la possibilità per tutti gli studenti di acquistare, con un codice promozionale visibile unicamente online all’indirizzo hclugano.com/tickets per soli cinque franchi un biglietto di tribuna (settore N a ovest).
L’HCL ricorda inoltre che prosegue con successo la campagna “Lugano è Hockey, il tuo quartiere in pista” che ha l’obiettivo di portare l’hockey su ghiaccio nei quartieri della Città di Lugano. Maggiori informazioni su come ricevere i biglietti in omaggio di partita in partita per gli abitanti dei diversi quartieri su https://www.hclugano.ch/il_tuo_quartiere_pista.asp
I biglietti delle partite alla Cornèr Arena sono acquistabili sul sito hclugano.com/tickets, presso i punti vendita esterni di Ticketcorner visibili al link hclugano.com/punti-vendita oppure negli orari d’apertura presso il Segretariato HCL in Via Maraini 15 A Pregassona, visibili al link hclugano.ch/contatti.php.