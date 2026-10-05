Queste ragazze hanno riscritto la storia

«La nazionale è qualcosa di davvero speciale e unico; si è orgogliose di sé e di ciò che si rappresenta, ovvero il proprio Paese. Nei nostri club lavoriamo ogni anno per conquistare titoli. In nazionale lavoriamo per anni - e per alcune di queste atlete addirittura per decenni - per raggiungere un obiettivo così importante come rappresentare la Svizzera a un Campionato mondiale».

Per Swiss Volley, questa prima qualificazione iridata è una tappa importante nell'evoluzione della pallavolo femminile elvetica. La federazione sottolinea il contributo delle giocatrici e dello staff, ma anche quello dei numerosi club, delle allenatrici, degli allenatori e di tutte le persone impegnate da anni nel movimento, in particolare nella promozione dei giovani talenti.