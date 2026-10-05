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Queste ragazze hanno riscritto la storia

La nazionale femminile di pallavolo ha centrato una qualificazione storica: nel 2027 parteciperà per la prima volta ai Campionati mondiali.
Queste ragazze hanno riscritto la storia
Stéphanie Wenker
Fonte Swiss Volley
elaborata da Redazione
+3
Queste ragazze hanno riscritto la storia
La nazionale femminile di pallavolo ha centrato una qualificazione storica: nel 2027 parteciperà per la prima volta ai Campionati mondiali.
SPORT: Risultati e classifiche

BERNA - La nazionale femminile di pallavolo ha centrato una qualificazione storica: nel 2027 parteciperà per la prima volta ai Campionati mondiali. Mai prima d'ora una nazionale svizzera di volley era riuscita nell'impresa. Il torneo si svolgerà a fine agosto negli Stati Uniti e in Canada.

La squadra guidata dalla head coach Lauren Bertolacci raggiunge così l'obiettivo fissato nel 2022. «All'inizio del mio mandato ci siamo poste l'obiettivo di partecipare al Campionato mondiale: “Mission Worlds”. Sapevamo che il percorso sarebbe stato difficile e che ci sarebbe voluto tempo».

«La nazionale è qualcosa di davvero speciale e unico; si è orgogliose di sé e di ciò che si rappresenta, ovvero il proprio Paese. Nei nostri club lavoriamo ogni anno per conquistare titoli. In nazionale lavoriamo per anni - e per alcune di queste atlete addirittura per decenni - per raggiungere un obiettivo così importante come rappresentare la Svizzera a un Campionato mondiale».

Per Swiss Volley, questa prima qualificazione iridata è una tappa importante nell'evoluzione della pallavolo femminile elvetica. La federazione sottolinea il contributo delle giocatrici e dello staff, ma anche quello dei numerosi club, delle allenatrici, degli allenatori e di tutte le persone impegnate da anni nel movimento, in particolare nella promozione dei giovani talenti.

«Sono grata alla federazione e alla comunità della pallavolo per aver creduto in questa squadra e per averci dato la possibilità di perseguire un obiettivo così ambizioso», aggiunge Bertolacci. «Tutte le persone che hanno contribuito a questo percorso meritano di celebrare questo momento».

Soddisfatto anche il direttore Philippe Saxer. «È un momento storico per Swiss Volley e per l'intera pallavolo svizzera. Per la prima volta, una delle nostre nazionali si qualifica per un Campionato mondiale. Possiamo esserne incredibilmente orgogliosi. Esprimo il mio più grande rispetto alle nostre giocatrici, a Lauren e a tutto il suo staff. Hanno scritto una pagina della storia della pallavolo svizzera».

Secondo Saxer, il risultato «conferma inoltre che siamo sulla strada giusta e deve incoraggiarci a continuare a investire con determinazione nel settore giovanile e nello sport di prestazione. Spero soprattutto che questo successo ispiri molte ragazze e donne e mostri loro ciò che è possibile realizzare nella pallavolo svizzera».

Anche Daniela Aeschlimann, presidente del Comitato centrale, sottolinea la portata del risultato: «Questa prima qualificazione al Campionato mondiale ci riempie di gioia e di orgoglio. Si tratta di un successo straordinario per la nostra nazionale femminile, ma anche per l'intera famiglia della pallavolo svizzera».

Aeschlimann ricorda infine il lavoro alla base del movimento: «Dietro questo momento storico ci sono innumerevoli persone che si impegnano quotidianamente a favore della pallavolo nei nostri club, nelle nostre regioni e nelle nostre strutture. Questo successo appartiene in parte a tutte e a tutti loro. Le nostre giocatrici hanno compiuto un'impresa storica, aprendo così la strada alla prossima generazione».

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