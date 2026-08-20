Condannato all'ergastolo il miliardario che fondò il colosso immobiliare Evergrande

Secondo quanto accertato dal tribunale e riportato dalla Cctv, tra il 2016 e il 2021 Evergrande, Evergrande Real Estate e Xu avrebbero gonfiato gli asset e nascosto le passività attraverso «frodi finanziarie continue e su larga scala». Tra le condotte contestate figurano la raccolta illegale di depositi, la frode nella raccolta di fondi, l'emissione fraudolenta di titoli e la divulgazione irregolare di informazioni rilevanti.

Xu avrebbe inoltre utilizzato tangenti per ottenere il controllo di istituzioni finanziarie e consentire a Evergrande di ottenere illegalmente fondi di credito e assicurativi. Il tribunale ha definito la condotta particolarmente grave per l'entità delle somme coinvolte, le perdite economiche provocate e il danno all'ordine dell'economia di mercato.