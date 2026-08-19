Blitz anticorruzione a Kiev, arrestata la vicecapo dell'Ufficio presidenziale

Il NABU, l'Ufficio nazionale anticorruzione ucraino, e la Procura specializzata anticorruzione hanno riferito di perquisizioni nell'ambito di un'operazione volta a scoprire una presunta associazione criminale che avrebbe agito sotto la guida di un deputato in carica e di un ex parlamentare. Secondo gli inquirenti sarebbero coinvolti anche alti funzionari dell'Ufficio presidenziale e altre persone.

Le autorità non hanno reso noti i nomi delle persone interessate dalle perquisizioni. Il deputato della Verkhovna Rada Oleksij Hontscharenko ha tuttavia affermato che le indagini riguarderebbero in particolare Mudra. Anche media ucraini hanno citato il suo nome sulla base di altre fonti. Tra i sospettati è stato inoltre indicato il deputato Wadym Stolar.