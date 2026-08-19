Blitz anticorruzione a Kiev, arrestata la vicecapo dell'Ufficio presidenziale
Iryna Mudra era stata rimossa dopo nuove perquisizioni
KIEV - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Iryna Mudra, vicecapo dell'Ufficio presidenziale, dopo una nuova operazione condotta nella capitale dalle autorità anticorruzione. Il decreto di licenziamento è stato pubblicato sul sito dell'Ufficio presidenziale senza indicarne le motivazioni.
In seguito il deputato ucraino Alexey Goncharenko ha scritto su Telegram che Mudra è stata arrestata nell'operazione lanciata oggi contro un gruppo sospettato di riciclaggio di denaro.
Il NABU, l'Ufficio nazionale anticorruzione ucraino, e la Procura specializzata anticorruzione hanno riferito di perquisizioni nell'ambito di un'operazione volta a scoprire una presunta associazione criminale che avrebbe agito sotto la guida di un deputato in carica e di un ex parlamentare. Secondo gli inquirenti sarebbero coinvolti anche alti funzionari dell'Ufficio presidenziale e altre persone.
Le autorità non hanno reso noti i nomi delle persone interessate dalle perquisizioni. Il deputato della Verkhovna Rada Oleksij Hontscharenko ha tuttavia affermato che le indagini riguarderebbero in particolare Mudra. Anche media ucraini hanno citato il suo nome sulla base di altre fonti. Tra i sospettati è stato inoltre indicato il deputato Wadym Stolar.
L'Ufficio presidenziale era già finito in passato nel mirino delle autorità anticorruzione. Zelensky aveva successivamente licenziato il capo dell'Ufficio presidenziale Andrij Jermak, assicurando anche all'Unione europea una lotta rigorosa contro la corruzione. L'Ucraina, candidata all'adesione all'UE, continua a confrontarsi con un grave problema di corruzione nonostante le riforme intraprese.