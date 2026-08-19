Morto il detenuto più anziano degli Usa: aveva 101 anni

La sua colpevolezza e le prove su cui si basò la condanna sono state messe in discussione nel corso degli anni, in particolare dopo che alcuni testimoni hanno ritrattato le loro dichiarazioni e un altro detenuto ha confessato l'omicidio. Smith ha trascorso oltre 70 anni dietro le sbarre, fatta eccezione per tre brevi periodi di libertà.

Secondo uno studio del 2025, il numero di detenuti di età pari o superiore a 55 anni negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 400% tra il 1991 e il 2021. Lo US Census Bureau prevede che, entro il 2030, almeno un terzo della popolazione carceraria avrà più di 50 anni.