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Morto il detenuto più anziano degli Usa: aveva 101 anni

Francis Clifford Smith fu condannato per omicidio nel 1950, ha trascorso oltre 70 anni dietro le sbarre
Morto il detenuto più anziano degli Usa: aveva 101 anni
Depositphotos (Tinnakorn)
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Morto il detenuto più anziano degli Usa: aveva 101 anni
Francis Clifford Smith fu condannato per omicidio nel 1950, ha trascorso oltre 70 anni dietro le sbarre

WASHINGTON - Francis Clifford Smith ha ricevuto il suo "ultimo pasto" per ben otto volte. E alla fine è morto detenendo il record di detenuto più anziano negli Stati Uniti a 101 anni. Lo riportano i media americani.

Condannato per omicidio nel 1950, a 25 anni, si è sempre dichiarato innocente. Era un giovane delinquente di piccolo calibro quando fu accusato dell'omicidio di Grover Hart, un guardiano notturno presso uno yacht club del Connecticut. Fu uno dei due uomini arrestati per l'uccisione, ma l'altro patteggiò la pena e testimoniò contro Smith, che venne poi riconosciuto colpevole di omicidio di primo grado.

La sua colpevolezza e le prove su cui si basò la condanna sono state messe in discussione nel corso degli anni, in particolare dopo che alcuni testimoni hanno ritrattato le loro dichiarazioni e un altro detenuto ha confessato l'omicidio. Smith ha trascorso oltre 70 anni dietro le sbarre, fatta eccezione per tre brevi periodi di libertà.

Secondo uno studio del 2025, il numero di detenuti di età pari o superiore a 55 anni negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 400% tra il 1991 e il 2021. Lo US Census Bureau prevede che, entro il 2030, almeno un terzo della popolazione carceraria avrà più di 50 anni.

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