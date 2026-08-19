Repubblica Centrafricana
Almeno 100 morti nel crollo di una miniera d'oro
Sul posto continuano senza sosta le operazioni di soccorso tra i detriti della miniera artigianale di Zamboyé.
Imago (archivio)
Fonte Ats Ans
Almeno 100 morti nel crollo di una miniera d'oro
Sul posto continuano senza sosta le operazioni di soccorso tra i detriti della miniera artigianale di Zamboyé.
BANGUI - Almeno 100 persone sono morte a causa di una frana in una miniera d'oro illegale nella parte occidentale della Repubblica Centrafricana, vicino al confine con il Camerun, secondo quanto appreso dall'Afp da fonti locali.
La tragedia è avvenuta ieri intorno alle 14 locali, le 17 in Svizzera, nella miniera d'oro artigianale di Zamboyé, a circa 50 km dalla città centrafricana di Baboua. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso.
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