Moria di elefanti: gli esemplari deceduti ora sono 20
L'avvelenamento dovuto a pesticidi convince sempre meno gli esperti
NAIROBI - Sono saliti a 20 gli elefanti trovati morti in Kenya, nell'ecosistema del parco nazionale dell'Amboseli, al confine con la Tanzania. Lo ha riferito ad Afp l'ente nazionale della fauna selvatica (Kws). Ancora misteriosa la causa della moria, che in poco più di un mese ha causato il decesso degli esemplari.
In un primo momento le analisi tossicologiche avevano rilevato elevate concentrazioni di cianuro nelle carcasse, facendo ipotizzare un avvelenamento dovuto a pesticidi utilizzati nelle aree agricole vicine. Tuttavia questa spiegazione convince sempre meno molti ricercatori e responsabili della conservazione.
La vicenda sta creando forte allarme in una delle aree simbolo della fauna africana. L'ecosistema di Amboseli ospita una delle popolazioni di elefanti più studiate al mondo ed è uno dei principali richiami turistici del Kenya, grazie anche allo spettacolare scenario dominato dal Kilimangiaro.
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