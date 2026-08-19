Cerca e trova immobili
Segnalaci
KENYA

Moria di elefanti: gli esemplari deceduti ora sono 20

L'avvelenamento dovuto a pesticidi convince sempre meno gli esperti
Moria di elefanti: gli esemplari deceduti ora sono 20
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Moria di elefanti: gli esemplari deceduti ora sono 20
L'avvelenamento dovuto a pesticidi convince sempre meno gli esperti

NAIROBI - Sono saliti a 20 gli elefanti trovati morti in Kenya, nell'ecosistema del parco nazionale dell'Amboseli, al confine con la Tanzania. Lo ha riferito ad Afp l'ente nazionale della fauna selvatica (Kws). Ancora misteriosa la causa della moria, che in poco più di un mese ha causato il decesso degli esemplari.

In un primo momento le analisi tossicologiche avevano rilevato elevate concentrazioni di cianuro nelle carcasse, facendo ipotizzare un avvelenamento dovuto a pesticidi utilizzati nelle aree agricole vicine. Tuttavia questa spiegazione convince sempre meno molti ricercatori e responsabili della conservazione.

La vicenda sta creando forte allarme in una delle aree simbolo della fauna africana. L'ecosistema di Amboseli ospita una delle popolazioni di elefanti più studiate al mondo ed è uno dei principali richiami turistici del Kenya, grazie anche allo spettacolare scenario dominato dal Kilimangiaro.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
elefantikenya

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Se ne va una leggenda del Gambarogno
LIVE
LOCARNESE
21 ore

Se ne va una leggenda del Gambarogno

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
2 gior
22
68

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante
LIVE
SVIZZERA
16 ore
1
36

Se hai questi soldi sul conto, le banche ti considerano benestante

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
2 gior
17
54

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
2 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
1 gior
98
191

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
1 gior

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
1 gior

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne
LIVE
MELIDE
16 ore

Tragedia nel Ceresio, annega una 52enne

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno
LIVE
SVIZZERA
22 ore
45
152

Professione radiologo: un giorno e mezzo di lavoro, 90 mila franchi l'anno

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese
LIVE
LUGANO
7 ore
30

Cantiere fermo, conti duplicati e ipoteche: nell'odissea di una famiglia ticinese

La civiltà resta... in garage
LIVE
CHIASSO
22 ore
38
91

La civiltà resta... in garage

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
2 gior
5
44

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
2 gior
174
205

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa
LIVE
LOCARNESE
7 ore

La tensione col vicino è così alta che teme di essere uccisa

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
2 gior
8
56

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
1 gior
5
7

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
1 gior
132

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?
LIVE
LUGANO
7 ore
132

Domani arriva il Maccabi. Ma perché preoccupa così tanto?

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
1 gior
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
1 gior
15
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia
LIVE
LAMONE
4 ore
62

Rissa al McDonald's di Lamone: volano pugni e interviene la polizia

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
1 gior
5

Quante auto in fiamme... o no?

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
4 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
2 gior
49

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
27
68

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
1 gior
31

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
2 gior
46

Cavallo precipita da un ponte

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
2 gior
3
12

Al fiume per rischiare di morire

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
2 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
3 gior
167
113

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
21
160

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
1 gior
149
343

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
2 gior
5
16

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»
LIVE
LUGANO
19 ore
102
225

Lugano-Maccabi, ecco dove sarà il presidio: «Siate presenti in molti e visibili fin da subito»

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni
LIVE
BELLINZONA
7 ore

Docente arrestato: svariate segnalazioni andate a vuoto su una decina d'anni

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo
LIVE
MERCATO
21 ore
7
13

Virata improvvisa per l’aereo di Embolo

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
6
26

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
2 gior
5
16

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
1 gior
33
53

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Coop sta per aprire nell'ex Globus
LIVE
LOCARNO
16 ore
14
28

Coop sta per aprire nell'ex Globus

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
3 gior
22
45

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Caso Zali, «versioni che non concordano»
LIVE
CANTONE
14 ore
3
41

Caso Zali, «versioni che non concordano»

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno
LIVE
SVIZZERA
20 ore
8
20

Migros, tre partenze ai vertici annunciate nello stesso giorno

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
2 gior
13
108

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

«Sono dannatamente divorziato»
LIVE
CALCIO
19 ore
1
5

«Sono dannatamente divorziato»

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale
LIVE
CANTONE
1 gior
9

Dagli aumenti alle liti in casa: come evitare che un affitto finisca in tribunale

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
2 gior
2
13

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Devi andare in bagno? Sono 50 centesimi. Una 27enne fa causa alla Città di Vienna
LIVE
AUSTRIA
2 min

Devi andare in bagno? Sono 50 centesimi. Una 27enne fa causa alla Città di Vienna

Elicottero con turisti precipita in Kenya: sette morti. «Nessun sopravvissuto»
LIVE
KENYA
1 ora

Elicottero con turisti precipita in Kenya: sette morti. «Nessun sopravvissuto»

Le manovre congiunte Usa-Corea del Sud finiranno prima del previsto
LIVE
COREA DEL SUD
5 ore
3

Le manovre congiunte Usa-Corea del Sud finiranno prima del previsto

Trump sospende i dazi del 50% al Canada
LIVE
STATI UNITI
6 ore
3
29

Trump sospende i dazi del 50% al Canada

Furti in pochi secondi tra ascensori e folla a Malpensa: dieci donne arrestate
LIVE
ITALIA
6 ore
2
54

Furti in pochi secondi tra ascensori e folla a Malpensa: dieci donne arrestate

Trump punta al disboscamento di quasi 45 milioni di acri
LIVE
STATI UNITI
17 ore
5
158

Trump punta al disboscamento di quasi 45 milioni di acri

Meta a processo in California: «Minori resi dipendenti e sfruttati»
LIVE
DAL MONDO
19 ore
2
23

Meta a processo in California: «Minori resi dipendenti e sfruttati»

«Non sono imbarazzato per i messaggi alla finta Susie Wiles»
LIVE
REGNO UNITO
21 ore
13

«Non sono imbarazzato per i messaggi alla finta Susie Wiles»

Trump: «Al momento nessun colloquio con l'Iran»
LIVE
MEDIO ORIENTE
21 ore
18

Trump: «Al momento nessun colloquio con l'Iran»

Quanti super ricchi nell'amministrazione Trump
LIVE
STATI UNITI
22 ore
29

Quanti super ricchi nell'amministrazione Trump