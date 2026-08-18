Trump: «Al momento nessun colloquio con l'Iran»
Il presidente Usa afferma che non sono in corso né previsti negoziati tra Washington e Teheran
WASHINGTON - Stati Uniti e Iran non sono attualmente impegnati in trattative, secondo quanto affermato dal presidente statunitense Donald Trump dopo la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall'accordo quadro.
«Attualmente non si stanno svolgendo colloqui o negoziati con la Repubblica Islamica dell'Iran, e non sono nemmeno previsti», ha scritto Trump sulla piattaforma Truth Social.
Solo il giorno precedente, tuttavia, il presidente aveva dichiarato a Fox News che rappresentanti del governo statunitense erano in contatto diretto con i Guardiani della rivoluzione iraniani. In passato Teheran aveva smentito più volte informazioni fornite da Trump su presunti colloqui o sullo stato delle trattative.
Trump ha inoltre affermato che lo stretto di Hormuz rimane aperto. Negli ultimi giorni si sono però verificati ripetuti attacchi contro navi mercantili e il traffico navale lungo questa importante rotta commerciale è nuovamente diminuito. Il presidente ha infine aggiunto che il blocco navale statunitense contro le navi iraniane resta in vigore.