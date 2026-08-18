Trump: «Al momento nessun colloquio con l'Iran»

Solo il giorno precedente, tuttavia, il presidente aveva dichiarato a Fox News che rappresentanti del governo statunitense erano in contatto diretto con i Guardiani della rivoluzione iraniani. In passato Teheran aveva smentito più volte informazioni fornite da Trump su presunti colloqui o sullo stato delle trattative.

Trump ha inoltre affermato che lo stretto di Hormuz rimane aperto. Negli ultimi giorni si sono però verificati ripetuti attacchi contro navi mercantili e il traffico navale lungo questa importante rotta commerciale è nuovamente diminuito. Il presidente ha infine aggiunto che il blocco navale statunitense contro le navi iraniane resta in vigore.