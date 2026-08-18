SVEZIA
15enne ferito in una sparatoria, arrestate due coetanee
Anche una terza persona, maggiorenne, è finita in manette
Depositphotos (wdnet)
Fonte Ats Ans
15enne ferito in una sparatoria, arrestate due coetanee
Anche una terza persona, maggiorenne, è finita in manette
STOCCOLMA - Un 15enne è stato raggiunto ieri sera da colpi d'arma da fuoco nei pressi di una scuola a Södertälje, città poco a sud di Stoccolma. La polizia ha arrestato due ragazzine della stessa età, una per tentato omicidio e l'altra per averla aiutata. Una terza persona maggiorenne è stata arrestata in connessione con quanto avvenuto.
La vittima coetanea dell'accaduto è tuttora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono stabili e la sua vita non sarebbe in pericolo, secondo quanto riportato dalla tv pubblica svedese, SVT.
La sparatoria è avvenuta alle 19.30 di ieri sera, poche ore dopo la conclusione del primo giorno di scuola post vacanze estive.
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