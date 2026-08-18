15enne ferito in una sparatoria, arrestate due coetanee

STOCCOLMA - Un 15enne è stato raggiunto ieri sera da colpi d'arma da fuoco nei pressi di una scuola a Södertälje, città poco a sud di Stoccolma. La polizia ha arrestato due ragazzine della stessa età, una per tentato omicidio e l'altra per averla aiutata. Una terza persona maggiorenne è stata arrestata in connessione con quanto avvenuto.