Quanti super ricchi nell'amministrazione Trump

Spiccano in particolare il Segretario al Commercio Howard Lutnick e la Segretaria all'Istruzione Linda McMahon, entrambi miliardari. Ma ci sono anche il vice segretario alla Difesa Stephen Feinberg e l'amministratrice della Small Business Administration Kelly Loeffler, entrambi miliardari, nonché il segretario al Tesoro Scott Bessent e l'inviato speciale Steve Witkoff, entrambi con patrimoni nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari.

Per fare un confronto, le amministrazioni del repubblicano George W. Bush e del democratico Joe Biden contavano ciascuna cinque membri con un patrimonio pari o superiore a 100 milioni di dollari. Quella di Barack Obama ne annoverava tre.