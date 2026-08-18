Quanti super ricchi nell'amministrazione Trump
Sono 57 i funzionari che hanno un patrimonio milionario
WASHINGTON D.C. - L'amministrazione di Donald Trump è quella con il più alto numero di super ricchi. Lo rivela un rapporto dell'organizzazione per la tutela dei consumatori Public Citizen riportato dall'Associated Press. Il numero di persone con un patrimonio di almeno 100 milioni di dollari è più di quattro volte superiore al totale complessivo registrato sotto i tre presidenti precedenti.
Più nel dettaglio, 57 funzionari possiedono un patrimonio milionario e tra loro figurano 17 ambasciatori e 40 titolari di incarichi di alto livello. Basta guardare al governo. Otto dei suoi 23 membri rientrano in questa categoria.
Spiccano in particolare il Segretario al Commercio Howard Lutnick e la Segretaria all'Istruzione Linda McMahon, entrambi miliardari. Ma ci sono anche il vice segretario alla Difesa Stephen Feinberg e l'amministratrice della Small Business Administration Kelly Loeffler, entrambi miliardari, nonché il segretario al Tesoro Scott Bessent e l'inviato speciale Steve Witkoff, entrambi con patrimoni nell'ordine delle centinaia di milioni di dollari.
Per fare un confronto, le amministrazioni del repubblicano George W. Bush e del democratico Joe Biden contavano ciascuna cinque membri con un patrimonio pari o superiore a 100 milioni di dollari. Quella di Barack Obama ne annoverava tre.
Il presidente, lui stesso un miliardario, ha giustificato la sua propensione a nominare ultra-ricchi come un segno di rispetto per il successo finanziario. Ora si trova però ad affrontare un elettorato decisamente meno entusiasta della sua gestione dell'economia.