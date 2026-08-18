Tesla centra i dissuasori e si ribalta. Lo schianto ripreso dalla dashcam
Ferita la conducente. I dissuasori hanno fermato l’auto prima che finisse nell’area pedonale.
Ferita la conducente. I dissuasori hanno fermato l’auto prima che finisse nell’area pedonale.
ADELAIDE - Nel video ripreso da una dashcam, si vede il momento in cui una Tesla, guidata da una donna di 52 anni residente a St Peters, si ribalta su un fianco dopo essersi schiantata contro alcuni dissuasori nel centro di Adelaide.
Come riporta ABC Australia, la conducente è riuscita a uscire in sicurezza dall’auto ed è stata soccorsa sul posto per ferite lievi. La vettura è stata successivamente rimossa con un carro attrezzi. L’incidente è avvenuto giovedì 13 agosto attorno alle 18.15.
Secondo la polizia del South Australia, si è trattato di un incidente che ha coinvolto un solo veicolo e sulla dinamica sono in corso accertamenti.
Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Metropolitan Fire Service. Per mettere in sicurezza l’area è stato necessario utilizzare una troncatrice per rimuovere i dissuasori e consentire di posizionare correttamente la vettura prima dell’arrivo del carro attrezzi.
Tre i dissuasori colpiti dalla Tesla, uno dei quali è rimasto visibilmente piegato.
Proprio la loro presenza potrebbe aver evitato conseguenze ben più gravi: i dissuasori si trovano infatti a una ventina di metri dall’area pedonale del centro commerciale Rundle Mall. Senza quella barriera, secondo quanto osservato sul posto dal giornalista di ABC Adelaide Troy Sincock, la vettura avrebbe potuto proseguire la sua corsa verso il centro commerciale.