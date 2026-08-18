Tesla centra i dissuasori e si ribalta. Lo schianto ripreso dalla dashcam

Secondo la polizia del South Australia, si è trattato di un incidente che ha coinvolto un solo veicolo e sulla dinamica sono in corso accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Metropolitan Fire Service. Per mettere in sicurezza l’area è stato necessario utilizzare una troncatrice per rimuovere i dissuasori e consentire di posizionare correttamente la vettura prima dell’arrivo del carro attrezzi.