Le radiazioni UV aumentano in gran parte dell’Europa

Il trend deve essere studiatoIn 40 stazioni di misurazione è stata registrata e analizzata la dose giornaliera ponderata di radiazione UV "eritemica", ovvero quella efficace sulla pelle e responsabile delle scottature. In tutte le stazioni, durante il periodo di studio, è stato rilevato un aumento, seppur con intensità diverse, come ha spiegato Schmalwieser all’APA. A Dornbirn, ad esempio, l’incremento è stato particolarmente evidente nei mesi di maggio e giugno, con una crescita media annua dell’1,28% - superiore al valore medio europeo, che si attesta all’1,16% all’anno.