Calano ancora le vaccinazioni tra i bambini in età prescolare
Aumentano le esenzioni dagli obblighi vaccinali. Intanto il Paese registra il maggior numero di casi di morbillo degli ultimi 35 anni.
ATLANTA - Negli Stati Uniti è diminuita leggermente la quota di bambini in età prescolare vaccinati contro alcune comuni malattie infettive. Secondo i dati diffusi dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), nell'anno scolastico 2025/2026 la copertura è scesa di 0,1 punti percentuali rispetto all'anno precedente per la maggior parte delle vaccinazioni rilevate.
Il tasso di vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse si è attestato al 92,0%, mentre quello contro morbillo, parotite e rosolia e quello contro la poliomielite sono risultati entrambi pari al 92,4%. Allo stesso tempo, la quota di bambini esentati da almeno un obbligo vaccinale è salita dal 3,6 al 4,2%. Secondo i CDC, il 4,0% delle esenzioni è legato a motivi non medici.
I dati confermano una tendenza al ribasso che dura da anni. Dieci anni fa la copertura contro morbillo, parotite e rosolia tra i bambini in età prescolare era del 94,7%, 2,3 punti percentuali sopra il livello attuale. Nel frattempo gli Stati Uniti stanno affrontando un'epidemia di morbillo e quest'anno hanno registrato il maggior numero di casi degli ultimi 35 anni.
Il tema si inserisce nel dibattito sulla politica vaccinale dell'amministrazione Trump. Il presidente Donald Trump ha recentemente disposto con un decreto una riduzione del numero di vaccinazioni raccomandate e ha chiesto di suddividere i vaccini combinati in più visite mediche. L'Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione e criticato il provvedimento, affermando che «non è in linea con lo stato della scienza». I CDC dipendono dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini.
Andrew Racine, presidente dell'American Academy of Pediatrics, ha spiegato al Washington Post che, per malattie come il morbillo, anche una lieve diminuzione della copertura può favorire un aumento dei focolai: per ottenere l'immunità di comunità, ha affermato, è necessario che oltre il 95% delle persone suscettibili sia immunizzato.