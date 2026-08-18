Calano ancora le vaccinazioni tra i bambini in età prescolare

I dati confermano una tendenza al ribasso che dura da anni. Dieci anni fa la copertura contro morbillo, parotite e rosolia tra i bambini in età prescolare era del 94,7%, 2,3 punti percentuali sopra il livello attuale. Nel frattempo gli Stati Uniti stanno affrontando un'epidemia di morbillo e quest'anno hanno registrato il maggior numero di casi degli ultimi 35 anni.

Il tema si inserisce nel dibattito sulla politica vaccinale dell'amministrazione Trump. Il presidente Donald Trump ha recentemente disposto con un decreto una riduzione del numero di vaccinazioni raccomandate e ha chiesto di suddividere i vaccini combinati in più visite mediche. L'Organizzazione mondiale della sanità ha espresso preoccupazione e criticato il provvedimento, affermando che «non è in linea con lo stato della scienza». I CDC dipendono dal segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr., noto per le sue posizioni scettiche sui vaccini.