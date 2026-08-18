La luna di miele sull'isola greca e poi la tragedia in volo
Le autorità indagano sullo schianto dell’elicottero che ha causato tre vittime, inclusa una coppia britannica appena sposata
ATENE - Sull'isola cicladica greca di Sifnos un elicottero, per cause ancora sconosciute, è precipitato durante la fase di atterraggio, è esploso ed è stato avvolto dalle fiamme. Tutti e tre gli occupanti sono morti, come ha riferito il quotidiano "Kathimerini" citando le autorità locali.
Secondo quanto riportato, i due passeggeri sarebbero una coppia britannica appena sposata che voleva trascorrere la luna di miele sull'isola. Il pilota greco dell'elicottero noleggiato avrebbe accumulato migliaia di ore di volo.
L'incidente è avvenuto poco prima dell'eliporto dell'isola. Il velivolo si sarebbe già trovato nella fase finale dell'atterraggio quando il pilota sembrava improvvisamente perdere il controllo.
Residenti hanno riferito ai media greci di aver sentito un rumore insolito poco prima dello schianto. Riprese video sui social network mostrano l'incendio dopo l'incidente. Le indagini ora si concentrano sulla questione se vi sia stato un guasto tecnico o se si sia trattato di un errore umano. Le condizioni meteorologiche al momento dell'atterraggio erano buone.
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