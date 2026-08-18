Cerca e trova immobili
Segnalaci
GUERRA IN UCRAINA

Almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv

Otto persone sono rimaste ferite, danneggiate almeno 10 abitazioni
Almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv
TELEGRAM / SERVIZI DI EMERGENZA UCRAINA
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv
Otto persone sono rimaste ferite, danneggiate almeno 10 abitazioni

KHARKIV - Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone nella notte nella città di Izium, nella regione di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina: lo ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov, come riportano i media locali.

Altre otto persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche, ha aggiunto. Nell'attacco sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio e almeno sette automobili.

Da parte sua la difesa aerea ucraina annuncia di avere neutralizzato 111 dei 147 droni d'attacco Shahed e droni-esca lanciati dai russi contro l'Ucraina la scorsa notte, riporta Ukrinform citando il canale Telegram dell'aeronautica militare.

Gli attacchi, si legge, sono stati lanciati dalle basi russe di Kursk, Oryol, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk in Russia e dai territori ucraini occupati del Donetsk, in Donbass, e della Crimea. Risultano colpite 19 località, mentre detriti provenienti da bersagli abbattuti sono caduti in tre località.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
iziumkharkivrussiaucraina

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
72

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
52

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
20 ore

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
1 gior
167
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
183

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
15 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
16 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
2 gior
27
106

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
2 gior
41
85

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
1 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
2 gior
208
336

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
1 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
144
209

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
14
18

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
21 ore
8
59

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
18 ore
9
35

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
2 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
70

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
178

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
1 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
23 ore
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
3 gior
24
82

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
1 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
14

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
10 ore
9
27

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
15 ore
129
337

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
2 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
19 ore
6
25

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
2 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
113

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
23 ore
42

Cavallo precipita da un ponte

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
2 gior
9
13

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
4 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri
LIVE
RIVIERA
2 gior
1
10

Fumo a Iragna, intervengono i pompieri

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Nave colpita da proiettile a Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 ora

Nave colpita da proiettile a Hormuz

Trump, gradimento al livello più basso della sua presidenza
LIVE
STATI UNITI
2 ore
4
32

Trump, gradimento al livello più basso della sua presidenza

«Le esercitazioni con gli USA non mirano a un attacco alla Corea del Nord»
LIVE
COREA DEL SUD
3 ore

«Le esercitazioni con gli USA non mirano a un attacco alla Corea del Nord»

Mosca attaccata con centinaia di droni: tre feriti, tra cui una bambina
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore

Mosca attaccata con centinaia di droni: tre feriti, tra cui una bambina

Mangione si dichiara colpevole, rinviato il processo statale
LIVE
STATI UNITI
11 ore
1
3

Mangione si dichiara colpevole, rinviato il processo statale

Tupac, al via il processo: «Fu ucciso per vendetta dopo una lite tra gang»
LIVE
STATI UNITI
11 ore
4

Tupac, al via il processo: «Fu ucciso per vendetta dopo una lite tra gang»

Texas, sospesi i lavori per il muro anti-migranti a Big Bend
LIVE
STATI UNITI
11 ore
22

Texas, sospesi i lavori per il muro anti-migranti a Big Bend

«Israele fermi i raid»
LIVE
HAMAS / ISRAELE
13 ore
17

«Israele fermi i raid»

Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime
LIVE
INDONESIA
16 ore

Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime

Sventata gara clandestina di auto in stile "Fast and Furious"
LIVE
ITALIA
16 ore
6
27

Sventata gara clandestina di auto in stile "Fast and Furious"