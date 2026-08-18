Almeno 10 morti nel raid russo su Kharkiv
Otto persone sono rimaste ferite, danneggiate almeno 10 abitazioni
KHARKIV - Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone nella notte nella città di Izium, nella regione di Kharkiv, nel nordest dell'Ucraina: lo ha dichiarato il governatore Oleg Synegubov, come riportano i media locali.
Altre otto persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche, ha aggiunto. Nell'attacco sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio e almeno sette automobili.
Da parte sua la difesa aerea ucraina annuncia di avere neutralizzato 111 dei 147 droni d'attacco Shahed e droni-esca lanciati dai russi contro l'Ucraina la scorsa notte, riporta Ukrinform citando il canale Telegram dell'aeronautica militare.
Gli attacchi, si legge, sono stati lanciati dalle basi russe di Kursk, Oryol, Millerovo e Primorsko-Akhtarsk in Russia e dai territori ucraini occupati del Donetsk, in Donbass, e della Crimea. Risultano colpite 19 località, mentre detriti provenienti da bersagli abbattuti sono caduti in tre località.
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