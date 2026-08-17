Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime

In alcune zone la situazione sanitaria è molto precaria: le strutture sanitarie sono distrutte e le scorte di medicinali si esauriscono rapidamente. «Abbiamo urgente bisogno di più medicinali, oltre che di altri volontari medici», afferma il dottor Alhamzah, che sui social media ha lanciato un appello per trovare volontari medici disposti a recarsi nella zona colpita dal disastro e raccogliere donazioni di medicinali e forniture mediche.

