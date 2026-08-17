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Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime

Gravi carenze di personale e medicinali aggravano la crisi sanitaria nelle zone colpite.
Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime
BBC
Fonte ATS/ANS
elaborata da Redazione
Terremoto in Indonesia: sale a 68 il numero delle vittime
Gravi carenze di personale e medicinali aggravano la crisi sanitaria nelle zone colpite.

FLORES - È salito a 68 il numero delle vittime del violento terremoto che sabato ha colpito l'Indonesia, in particolare l'isola di Flores. Lo riferisce l'Agenzia nazionale indonesiana per la gestione delle emergenze (Bnpb), citata dall'agenzia di stampa Antara. Secondo i dati ufficiali, i feriti sono invece 213, mentre il precedente bilancio della tragedia si fermava a 53 morti e 135 feriti.

In alcune zone la situazione sanitaria è molto precaria: le strutture sanitarie sono distrutte e le scorte di medicinali si esauriscono rapidamente. «Abbiamo urgente bisogno di più medicinali, oltre che di altri volontari medici», afferma il dottor Alhamzah, che sui social media ha lanciato un appello per trovare volontari medici disposti a recarsi nella zona colpita dal disastro e raccogliere donazioni di medicinali e forniture mediche.

In altre aree, come il villaggio di Dampek, ci sono centinaia di persone colpite, ma un solo medico. «Non ce la faccio più», dichiara in un appello urgente lanciato domenica la dottoressa Melinda.

La reale portata del disastro e il numero finale delle vittime è ancora in fase di accertamento.

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