Turista colpito da un fulmine sull'Etna: è morto

Alle 23.44 le squadre di soccorso hanno trovato il disperso, con l'aiuto di un drone, nei pressi di un sentiero a circa 2'600 metri di altezza, in un terreno impervio. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine durante la discesa. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a valle.