Turista colpito da un fulmine sull'Etna: è morto
Lo statunitense, un uomo di circa 30 anni, si trovava sul posto durante un temporale ed è stato trovato in una zona interdetta del vulcano.
CATANIA - Un turista statunitense di circa 30 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine sull'Etna durante un temporale. Lo riferiscono le agenzie Ansa e Adnkronos.
L'uomo è stato trovato domenica sera in gravi condizioni. Un elicottero di soccorso lo ha trasportato in ospedale, ma secondo le informazioni disponibili era già morto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla sua identità.
Secondo quanto riportato, il turista si trovava in una zona interdetta, dove attualmente non vengono effettuati tour. L'intensa attività del vulcano sta richiamando numerosi curiosi, mentre viene raccomandato di non avvicinarsi eccessivamente alla lava e alla cima.
L'eruzione
Da giorni l'Etna è in attività, con emissioni di lava e cenere. L'eruzione ha avuto pesanti ripercussioni anche sul traffico aereo a Catania, rimasto completamente sospeso per diversi giorni, con centinaia di voli cancellati o deviati.
Un fulminato anche in Alto Adige
Intanto anche in Alto Adige, nei pressi di Tubre, un escursionista è morto fulminato. Dopo un'operazione di ricerca del Soccorso alpino sul versante italiano del Piz Starlex (3'075 metri) un abitante del posto è stato trovato morto durante la notte.
L'uomo era stato segnalato come disperso da ieri, l'ultimo contatto telefonico dalla cima del Piz Starlex è stato intorno alle 13.
Alle 23.44 le squadre di soccorso hanno trovato il disperso, con l'aiuto di un drone, nei pressi di un sentiero a circa 2'600 metri di altezza, in un terreno impervio. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine durante la discesa. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a valle.
Tubre (in tedesco Taufers im Münstertal, noto anche come Taufers in Val Monastero) è il comune più occidentale italiano della provincia di Bolzano e si trova direttamente al confine con il comune svizzero di Val Müstair.