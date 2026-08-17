Nuovamente bombardati i porti ucraini di Odessa e Izmail

Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo il quale a Odessa sono stati colpiti una motosilurante della classe Tarantul e un centro logistico di Nova Pochta, il più grande spedizioniere privato del Paese, i cui siti sono già stati presi di mira più volte nelle ultime settimane.

A Izmail, aggiunge il ministero, sono stati bersagliati "un terminale di attracco per lo scarico delle navi con carichi di uso militare, hangar con equipaggiamento militare occidentale, nonché magazzini di imbarcazioni senza equipaggio".