REPUBBLICA DEMOCRATICA CONGO
2'325 morti: è l'epidemia di Ebola più letale della storia del Congo
Superato il triste primato dell'epidemia 2018-2020
AFP
Fonte Ats Ans
2'325 morti: è l'epidemia di Ebola più letale della storia del Congo
Superato il triste primato dell'epidemia 2018-2020
KINSHASA - L'epidemia di Ebola che sta colpendo la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) è diventata la più letale nella storia del Paese, con oltre 2'300 decessi registrati, secondo l'ultimo bilancio pubblicato lunedì dalle autorità congolesi.
L'attuale focolaio ha causato 2'325 decessi su 4'945 casi confermati, superando l'epidemia del 2018-2020 nella parte orientale della Rdc, che aveva provocato 2'299 decessi su 3'381 casi confermati, secondo questi dati.
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