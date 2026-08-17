All’asta il telaio numero 0 della Ferrari Luce: venduto per 40 milioni di dollari

Per la Luce, Ferrari si è fatta affiancare dall'ex capo del design di Apple, Jony Ive, che per anni ha influenzato l'aspetto di iPhone e computer Mac. Ive ha progettato per la Ferrari elettrica un abitacolo che combina elementi di comando digitali e analogici. La società dell'iPhone aveva lavorato per anni a un'auto elettrica propria, ma alla fine ha abbandonato il progetto dopo aver speso miliardi.