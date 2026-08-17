Mamdani ed Erdoğan tra i nemici dichiarati di Israele
I loro volti ritratti su un manifesto diffuso su X da Benjamin Netanyahu
I loro volti ritratti su un manifesto diffuso su X da Benjamin Netanyahu
TEL AVIV - In un manifesto elettorale, il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il Likud hanno indicato come nemico di Israele il sindaco di New York Zohran Mamdani insieme con presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, il leader iraniano Mojtaba e il capo di Hezbollah Naim Qassem.
Il primo ministro ha anche postato su X l'immagine con lo slogan: «Vogliono che Netanyahu perda. Non lasciate che vincano».Aperti seggi per primarie del LikudIntanto questa mattina hanno aperti i seggi elettorali per le primarie del Likud, il partito del premier israeliano Benjamin Netanyahu. I 140.000 iscritti sono chiamati a scegliere i candidati per la lista elettorale del partito.
Dai sondaggi pubblicati finora in Israele, il Likud sembra arrivare a 22-24 seggi alle elezioni del 27 ottobre, un dato in calo rispetto agli attuali 32. Il Likud è uno dei pochi partiti in Israele a tenere le primarie. Il voto si concluderà in serata e i risultati saranno resi noti durante la notte.