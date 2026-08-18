Decollo da brividi: Boeing 787-9 rischia incidente a Monaco

L'equipaggio avrebbe quindi informato il controllo del traffico aereo e deciso di rientrare a Monaco per un controllo tecnico, riferisce il media statale vietnamita "Bao Moi", citando la CAAV.

Sabato il Boeing 787-9 aveva superato la pista di decollo e, lasciandosi alle spalle una nuvola di polvere, era riuscito a decollare all'ultimo momento, come mostra un video condiviso sui social media. Al momento dell'atterraggio, circa due ore dopo, si vede del fumo alzarsi dal carrello. Nessuno è rimasto ferito.