Decollo da brividi: Boeing 787-9 rischia incidente a Monaco
Take-off oltre la pista: le autorità avviano un'indagine congiunta mentre aumentano i controlli sulla sicurezza dei voli.
Take-off oltre la pista: le autorità avviano un'indagine congiunta mentre aumentano i controlli sulla sicurezza dei voli.
MONACO - Il Boeing 787-9 che ha rischiato un incidente durante il decollo dall'aeroporto di Monaco avrebbe inviato messaggi di avviso già poco dopo l'accaduto.
Secondo le informazioni preliminari dell'autorità vietnamita per l'aviazione civile (CAAV), le segnalazioni indicavano un possibile cosiddetto tailstrike - un contatto della coda con la pista - e una pressione anomala degli pneumatici.
L'equipaggio avrebbe quindi informato il controllo del traffico aereo e deciso di rientrare a Monaco per un controllo tecnico, riferisce il media statale vietnamita "Bao Moi", citando la CAAV.
Sabato il Boeing 787-9 aveva superato la pista di decollo e, lasciandosi alle spalle una nuvola di polvere, era riuscito a decollare all'ultimo momento, come mostra un video condiviso sui social media. Al momento dell'atterraggio, circa due ore dopo, si vede del fumo alzarsi dal carrello. Nessuno è rimasto ferito.
Il governo vietnamita avrebbe ordinato alla compagnia aerea statale Vietnam Airlines di collaborare con urgenza con le autorità tedesche nelle indagini sull'incidente e, allo stesso tempo, di rafforzare la supervisione delle procedure di sicurezza nel traffico aereo, hanno riferito martedì i media statali.
L'autorità vietnamita per l'aviazione civile sarebbe stata inoltre incaricata di rafforzare la supervisione sulla sicurezza nella formazione del personale dell'aviazione, così come nelle operazioni di volo e nella manutenzione degli aeromobili da parte delle compagnie aeree vietnamite.
MÁY BAY VIETNAM AIRLINES GẶP SỰ CỐ TẠI MUNICH, ĐỨC— Yen Do (@yendo91) August 16, 2026
Một chiếc Boeing 787-9 của Vietnam Airlines, mang số đăng ký VN-A867, trên chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội, đã gặp sự cố kỹ thuật trong quá trình cất/hạ cánh.
Theo thông tin ban đầu, máy bay đã vượt… pic.twitter.com/PJ1DHxfWDx