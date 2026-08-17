Tupac, al via il processo: «Fu ucciso per vendetta dopo una lite tra gang»

Il rapper non sarebbe stato direttamente coinvolto nel pestaggio. Secondo Pilal, Davis non avrebbe premuto il grilletto, ma avrebbe passato l'arma a una persona seduta sul sedile posteriore della sua auto, ordinandole di sparare a Tupac.

L'accusa sostiene inoltre che Davis abbia ammesso in diverse occasioni il proprio coinvolgimento nell'omicidio, parlando con le forze dell'ordine, con i media e infine nella sua autobiografia. In caso di condanna, rischia l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale.