STATI UNITI / MEDIO ORIENTE
Trump non ci sta: «Abbiamo ancora molte armi»
Il presidente statunitense liquida le affermazioni secondo cui l'arsenale a stelle e strisce è "in riserva" dopo la "campagna" mediorientale
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Fonte Ats Ans
Trump non ci sta: «Abbiamo ancora molte armi»
Il presidente statunitense liquida le affermazioni secondo cui l'arsenale a stelle e strisce è "in riserva" dopo la "campagna" mediorientale
WASHINGTON D.C. - Il presidente americano Donald Trump ha respinto le preoccupazioni relative alle scorte di armi dell'esercito statunitense mentre la guerra contro l'Iran continua, affermando che gli Usa possiedono ancora ingenti riserve di armi.
«Quello che abbiamo usato è una minima parte», ha affermato Trump in un'intervista a Fox News. «Abbiamo molte armi di livello intermedio».
Alcune stime hanno invece indicato che, all'inizio di agosto, gli Stati Uniti avevano già utilizzato più della metà delle proprie scorte di alcuni sistemi d'arma nella guerra contro l'Iran.
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