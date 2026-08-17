L'immigrazione clandestina non aumenta il tasso di criminalità

Gli irregolari, infatti, sono spesso scelti come bersaglio dai criminali perché tendono a utilizzare maggiormente il contante e sono restii a denunciare i reati per il timore di essere individuati dalle autorità migratorie e deportati. Gli irregolari sarebbero, secondo lo studio, una sorta di Bancomat ambulante a disposizione dei criminali, ossia soggetti più vulnerabili ai furti. «I nostri risultati - spiegano gli autori - suggeriscono che ridurre la popolazione irregolare di un quartiere non aumenterebbe la sicurezza».