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Trump torna a sostenere l'ora legale permanente

Il presidente punta su benefici sociali e sicurezza per convincere i legislatori a cambiare la legge.
Trump torna a sostenere l'ora legale permanente
Depositphotos (thenews2.com)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump torna a sostenere l'ora legale permanente
Il presidente punta su benefici sociali e sicurezza per convincere i legislatori a cambiare la legge.

WASHINGTON - Donald Trump è tornato a sostenere la legge per rendere permanente l'ora legale negli Stati Uniti che è già passata alla Camera. "Nessuno vuole cambiare gli orologi, anche qui alla Casa Bianca. Poi non vengono cambiati e tutti arrivano in ritardo", ha detto parlando con i giornalisti prima di partire per l'Ohio.

"Il buio è deprimente, con la luce si può fare sport, c'è meno criminalità", ha dichiarato il tycoon che prima, in un post su Truth, aveva ha fatto pressioni sul senatore repubblicano dell'Arkansas Tom Cotton affinché sostenga la legge pubblicandone perfino il numero di telefono e invitando i cittadini dello Stato a chiamarlo.

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