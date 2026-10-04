È tempo di Nobel

La Stazione Spaziale è fra i candidati per la Pace: lì russi e americani da anni lavorano insieme e collaborano. Fra gli altri candidati, l'Unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte di Giustizia internazionale e la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, passando per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello statunitense Donald Trump. È stata accompagnata da un forte entusiasmo anche la candidatura dei bambini di Gaza, ma non si tratta di una candidatura formale in linea con le regole del Comitato per il Nobel.