È tempo di Nobel
Domani si parte con il premio per la Medicina, l'ultimo sarà quello per l'Economia il 12 ottobre
STOCCOLMA - C'è anche quella della Stazione Spaziale Internazionale fra le candidature dei Nobel 2026, i cui vincitori saranno annunciati a partire da domani, per la Medicina, fino a lunedì 12 ottobre con l'Economia.
La Stazione Spaziale è fra i candidati per la Pace: lì russi e americani da anni lavorano insieme e collaborano. Fra gli altri candidati, l'Unità di risposta alle emergenze del Sudan, la Corte di Giustizia internazionale e la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, passando per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello statunitense Donald Trump. È stata accompagnata da un forte entusiasmo anche la candidatura dei bambini di Gaza, ma non si tratta di una candidatura formale in linea con le regole del Comitato per il Nobel.
Con l'edizione 2026 compie 125 anni il premio più ambito del mondo, assegnato a partire dal 1901 per volere di Alfred Nobel, il chimico svedese che inventò la dinamite. Finora è stato assegnato 633 volte a 1.026 tra singoli individui e organizzazioni.
Gli annunci dei vincitori per il 2026 prenderanno il via domani, con i premi per la Medicina, seguiti il 6 e il 7 da quelli per la Fisica e per la Chimica. L'8 ottobre sarà la volta della Letteratura, il 10 della Pace e il 12 chiuderà la serie l'Economia.