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Marine americano arrestato in Giappone per l'omicidio di una donna

L'incidente riaccende le tensioni tra le comunità locali e la presenza militare americana sull'isola.
Marine americano arrestato in Giappone per l'omicidio di una donna
Depositphotos (akiyoko74)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Marine americano arrestato in Giappone per l'omicidio di una donna
L'incidente riaccende le tensioni tra le comunità locali e la presenza militare americana sull'isola.

TOKYO - Un marine statunitense di 20 anni di stanza sull'isola giapponese di Okinawa è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso una donna giapponese; lo ha reso noto la polizia.

Sabato il sospettato "ha ucciso la donna di 39 anni in un hotel a Naha e le ha rubato il portafoglio", ha precisato un portavoce della polizia.

L'emittente NHK e altri media giapponesi, citando fonti vicine all'indagine, hanno riferito dell'esistenza di filmati di videosorveglianza che mostrano un uomo entrare in una stanza con una donna, per poi uscirne portando con sé gli effetti personali di lei.

La polizia ha successivamente rintracciato l'uomo corrispondente alle immagini e lo ha arrestato, secondo quanto riportato dalla NHK. Stando ai media locali, il sospettato ha negato le accuse.

La premier Sanae Takaichi ha definito su X il crimine "eccezionalmente brutale e efferato". Il governo ha esortato gli Stati Uniti "a collaborare pienamente alle indagini, a rafforzare la disciplina tra il personale militare statunitense e ad adottare misure rigorose per prevenire il ripetersi di crimini simili", ha dichiarato Takaichi.

L'ambasciatore statunitense George Glass ha comunicato sui social media di aver parlato con il ministero degli esteri giapponese e con il governatore di Okinawa per esprimere "sincere condoglianze e incoraggiare una piena cooperazione mentre l'indagine fa il suo corso".

Gli Stati Uniti hanno circa 54'000 militari di stanza in Giappone, la maggior parte dei quali si trova a Okinawa. Episodi quali stupri, aggressioni e incidenti stradali causati da militari statunitensi hanno già provocato manifestazioni a Okinawa e rappresentano una fonte ricorrente di tensione tra il Giappone e gli Stati Uniti, stretti alleati in materia di sicurezza.

L'anno scorso, un tribunale giapponese ha condannato a sette anni di carcere un marine statunitense per aver strangolato e tentato di violentare una donna poco più che ventenne.

Nel 2017, un ex marine statunitense e dipendente civile di una base militare è stato condannato all'ergastolo per lo stupro e l'omicidio di una donna a Okinawa. Nello stesso anno, le forze statunitensi in Giappone hanno vietato a tutto il personale il consumo di alcol, dopo che un marine statunitense in stato di ebbrezza aveva urtato con il proprio veicolo un autocarro leggero, uccidendone il conducente sessantunenne.

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