Marine americano arrestato in Giappone per l'omicidio di una donna

L'emittente NHK e altri media giapponesi, citando fonti vicine all'indagine, hanno riferito dell'esistenza di filmati di videosorveglianza che mostrano un uomo entrare in una stanza con una donna, per poi uscirne portando con sé gli effetti personali di lei.

La polizia ha successivamente rintracciato l'uomo corrispondente alle immagini e lo ha arrestato, secondo quanto riportato dalla NHK. Stando ai media locali, il sospettato ha negato le accuse.