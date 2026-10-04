A Ceuta la polizia sgombera la spiaggia

CEUTA - La polizia spagnola ha avviato nelle ultime ore lo sgombero di una spiaggia di Ceuta, conosciuta come la spiaggia de El Trampolin, in cui per settimane hanno bivaccato centinaia di migranti che si trovano nell'exclave iberica da quando, a fine luglio scorso, ci fu un episodio di entrata irregolare in massa che ha coinvolto oltre 70'000 persone: lo riportano i media iberici.