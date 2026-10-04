A Ceuta la polizia sgombera la spiaggia
Le forze dell’ordine trasferiscono i migranti dalle tende improvvisate a strutture di accoglienza ufficiali.
CEUTA - La polizia spagnola ha avviato nelle ultime ore lo sgombero di una spiaggia di Ceuta, conosciuta come la spiaggia de El Trampolin, in cui per settimane hanno bivaccato centinaia di migranti che si trovano nell'exclave iberica da quando, a fine luglio scorso, ci fu un episodio di entrata irregolare in massa che ha coinvolto oltre 70'000 persone: lo riportano i media iberici.
Come spiega in particolare l'agenzia di stampa EFE, alle prime luci dell'alba di oggi è scattato un'imponente dispiegamento di agenti e mezzi della polizia. L'obiettivo è spostare la maggior parte dei migranti accampati sulla spiaggia in strutture predisposte per il loro pernottamento.
Fonti della polizia consultate dalla stessa agenzia spiegano che decine dei migranti sgomberati, per i quali era stata prevista una procedura di identificazione individualizzata, hanno optato per tornare in Marocco.
L'operazione di sgombero odierna è stata avviata ad alcuni giorni dalla visita prevista nell'exclave dei reali di Spagna Felipe VI e Letizia, attesi a Ceuta e Melilla i prossimi 13 e 14 ottobre.