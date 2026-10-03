Israele ricevette in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Flydubai

TEL AVIV - Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Flydubai. Lo scrive Haaretz citando fonti della sicurezza secondo le quali il dipartimento di sicurezza del ministero dei Trasporti e il Mossad sono responsabili del controllo degli equipaggi di volo non israeliani e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie.