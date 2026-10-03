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Israele ricevette in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Flydubai

L'Autorità fiscale israeliana ha confermato l'informazione al quotidiano Haaretz
Israele ricevette in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Flydubai
Erik Marmor/Getty Images
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Israele ricevette in anticipo l'elenco dell'equipaggio del volo Flydubai
L'Autorità fiscale israeliana ha confermato l'informazione al quotidiano Haaretz

TEL AVIV - Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Flydubai. Lo scrive Haaretz citando fonti della sicurezza secondo le quali il dipartimento di sicurezza del ministero dei Trasporti e il Mossad sono responsabili del controllo degli equipaggi di volo non israeliani e dell'emissione di avvisi in caso di anomalie.

Interpellata in merito, l'Autorità fiscale israeliana ha confermato al quotidiano israeliano di aver ricevuto la lista da Flydubai, mentre il ministero dei Trasporti non ha risposto alla domanda se avesse ricevuto o meno la lista e se l'avesse esaminata.

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