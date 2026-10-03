Christa Pike, si dimette il controverso capo delle prigioni del Tennessee

«Apprezzo la sua disponibilità a mettere al primo posto gli interessi dei cittadini del Tennessee in questo momento difficile», ha dichiarato Lee, il cui mandato scade in novembre. «Ho accettato la decisione di lasciare l'incarico e gli sono grato per l'impegno a garantire una transizione senza intoppi ai vertici del dipartimento».

Lee ha intanto sospeso tutte le prossime esecuzioni e ordinato un'indagine indipendente sul fallito tentativo di mettere a morte la Pike. Strada, si è scoperto dopo l'esecuzione fallita della Pike, aveva alle spalle altre quattro esecuzioni andate storte in altrettanti anni in due stati.