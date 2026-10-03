Le truppe federali etiopi sono entrate a Macallè
La capitale del Tigrè era stata precedentemente abbandonata dai ribelli
ADDIS ABEBA - Le truppe federali etiopi sono entrate oggi a Macallè, capitale dello Stato del Tigrè (nel nord dell'Etiopia) - in gran parte abbandonata in precedenza dalle forze delle autorità regionali ribelli -, secondo quanto riferito all'Afp da una fonte umanitaria.
«Le forze federali etiopi e i loro alleati sono stati avvistati a Macallè (...) in diversi punti» della città, ha riferito la fonte citando il personale presente sul posto.
Il consolidamento del controllo su Macallè segna uno snodo drammatico nel conflitto civile scoppiato nel novembre 2020 tra il governo centrale etiope guidato dal premier Abiy Ahmed e il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigrè (TPLF).
L'ingresso delle forze federali nella capitale regionale, giunto al culmine di un'offensiva militare ad alto impatto, ha provocato un'imponente crisi umanitaria e lo sfollamento di centinaia di migliaia di civili, ridefinendo per lungo tempo gli equilibri di potere e la stabilizzazione del Corno d'Africa.