Sparatoria in Norvegia, due morti e un ferito, fermato un uomo
Le motivazioni della tragedia restano sconosciute, mentre proseguono le indagini con il supporto di diversi testimoni oculari.
OSLO - Due persone sono morte e una è rimasta gravemente ferita in una sparatoria avvenuta nelle campagne di Halden, cittadina norvegese vicina al confine con la Svezia. Il presunto responsabile è stato arrestato dalla polizia. Lo riporta l'emittente pubblica norvegese NRK.
L'allarme è scattato alle 7:30 di questa mattina e sul posto si è sviluppata una grossa operazione di polizia e soccorso. "Testimoni sono riusciti a immobilizzare il sospetto responsabile, fino all'arrivo della polizia", ha dichiarato il responsabile delle squadre di soccorso intervenute, Wilhelm Bjolseth.
Tutte e tre le vittime della sparatoria, a quanto emerge, facevano parte di una stessa squadra di cacciatori: due sono morti sul posto, mentre il terzo è stato portato in elicottero all'ospedale universitario di Oslo in condizioni gravi. Il presunto autore degli spari sarebbe un uomo di 20 anni, ritenuto al momento estraneo al gruppo dei cacciatori.
Le motivazioni e le dinamiche della tragedia rimangono tuttora da accertare, ma la polizia dichiarato che ci sono diversi testimoni oculari sul posto che potranno essere utili per l'indagine.
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