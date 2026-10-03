Inondazioni e ingenti danni a Creta per le forti piogge

«Abbiamo dovuto evacuare alcuni turisti e una donna è stata trasportata in ospedale per precauzione», ha dichiarato Emmanouil Fragkoulis, sindaco di Ierapetra, sulla costa sud-orientale di Creta, colpita da forti piogge ieri e oggi. «Abbiamo seri problemi, si è accumulata una quantità enorme d'acqua», ha aggiunto. «Le strade sono interrotte e piene di detriti».