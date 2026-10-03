Inondazioni e ingenti danni a Creta per le forti piogge
Alcuni turisti sono stati evacuati
Alcuni turisti sono stati evacuati
ATENE - Forti precipitazioni e temporali hanno causato inondazioni e ingenti danni a Creta, portando all'evacuazione di alcuni vacanzieri sull'isola greca, meta turistica molto frequentata. Lo hanno annunciato oggi le autorità greche.
«Abbiamo dovuto evacuare alcuni turisti e una donna è stata trasportata in ospedale per precauzione», ha dichiarato Emmanouil Fragkoulis, sindaco di Ierapetra, sulla costa sud-orientale di Creta, colpita da forti piogge ieri e oggi. «Abbiamo seri problemi, si è accumulata una quantità enorme d'acqua», ha aggiunto. «Le strade sono interrotte e piene di detriti».
A La Canea, località molto frequentata dai turisti, il vecchio porto veneziano è stato colpito da un mare in tempesta e da onde violente, causando danni e disagi a ristoranti e strutture turistiche.
La Protezione civile ha chiesto agli abitanti di diversi comuni, tra cui quello di Mylopotamos - un'area rurale e montuosa vicino a Rethymno (nord-ovest) - di limitare gli spostamenti e di raggiungere zone elevate.
Secondo il vicegovernatore regionale di Heraklion, Nikos Syrigonakis, i soccorritori stanno lavorando incessantemente per far fronte a piccole frane e rimuovere i detriti accumulatisi in vari punti della rete stradale locale.