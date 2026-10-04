Hegseth: «Potremmo spostare truppe dall'Europa al Sudamerica»

"E mentre lo facciamo, alcune di queste capacità si sposteranno altrove, o di nuovo a casa, nella grande e bellissima base che costruiremo e che abbiamo annunciato un paio di giorni fa, oppure verso una diversa posizione nell'emisfero occidentale, mentre diamo la caccia a queste organizzazioni terroristiche designate", ha detto il capo del Pentagono ai giornalisti a Colorado Springs, in Colorado.

Venerdì funzionari americani avevano riferito al Washington Post che l'amministrazione Trump ha deciso di revocare decine di milioni di dollari di assistenza militare destinati a paesi europei e mediorientali per riassegnarli a governi di orientamento conservatore in America Latina.