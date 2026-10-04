Spagna
Decine di voli da o per Barcellona cancellati per il maltempo
Disagi anche sui treni regionali e numerosi ritardi nei collegamenti.
Depositphotos (jag_cz)
Fonte Ats Ans
Decine di voli da o per Barcellona cancellati per il maltempo
Disagi anche sui treni regionali e numerosi ritardi nei collegamenti.
BARCELLONA - L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Catalogna ha portato alla cancellazione di decine di voli in programma da o per Barcellona: lo riporta la TV pubblica spagnola RTVE.
Secondo la stessa emittente, finora sono stati cancellati 138 voli e posticipati altri 53. Inoltre, resta complicata anche la circolazione ferroviaria, con diverse linee dei treni regionali attualmente ferme.
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