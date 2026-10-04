Il partito del premier Kulbergs verso la vittoria in Lettonia

Il partito di Kulbergs, "Lista Unita" (United List), è in testa con il 35,4% dei voti - secondo quanto riportato dalla TV di Stato - dopo lo scrutinio di oltre il 90% delle schede. "È un risultato superiore alle aspettative", aveva già dichiarato Kulbergs, commentando gli exit poll che attribuivano al suo partito un vantaggio analogo.

"Significa che la gente vuole davvero un cambiamento", ha aggiunto, spiegando che ciò implica "crescita economica" e "un futuro per i figli (della Lettonia)". Kulbergs ha assunto la carica di Primo ministro solo a maggio.