Mosca avverte di nuovo gli stranieri: «Lasciate Kiev»
Il Ministero degli Esteri russo invita visitatori e diplomatici a lasciare la capitale ucraina e a evitare obiettivi militari e governativi
MOSCA - Il Ministero degli Esteri russo ha nuovamente messo in guardia visitatori e diplomatici stranieri dal soggiornare a Kiev, invitandoli a lasciare la capitale ucraina o a non trattenersi nelle vicinanze di obiettivi militari ed edifici governativi.
In un comunicato, Mosca ha motivato l'avvertimento affermando che le forze armate russe, «in risposta alle azioni terroristiche delle forze armate ucraine contro la popolazione civile e le infrastrutture civili» russe, continuano a condurre sistematicamente attacchi contro quelli che definiscono obiettivi militari a Kiev e in altre città ucraine.
La Russia aveva già rivolto un analogo avvertimento agli stranieri nel mese di maggio. Secondo il Ministero degli Esteri, non tutti avrebbero seguito gli avvisi contro i viaggi in Ucraina emanati anche da alcuni Paesi. Mosca sostiene pertanto che la responsabilità per eventuali «conseguenze negative» ricada su chi ignora l'avvertimento.
Da tempo le forze russe conducono pesanti attacchi contro la capitale ucraina impiegando droni, missili balistici e altri razzi. I bombardamenti hanno causato numerose vittime e gravi danni a Kiev.